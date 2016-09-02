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    Путин: Решение по плавающему курсу рубля принято надолго

    Президент России: Здесь есть и большие плюсы, и определенные сложности

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/  Решение по плавающему курсу рубля принято надолго.

    Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ру, об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с инвесторами Дальнего Востока.

    "Сегодня у нас же плавающая валюта, вы знаете. Здесь есть и большие плюсы, и определенные сложности, которые возникают. Но мы решение такое приняли. Просто вы должны знать, что они, эти решения, состоялись надолго", — заявил Путин.

    Напомним, что Центробанк России принял решение о переходе на плавающий курс рубля в 2014 году.

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