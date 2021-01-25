Путин заявил, что приписываемый ему дворец в Геленджике не принадлежит ему

Президент России Владимир Путин заявил, что приписываемый ему в одном из "расследований" дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам

Президент России Владимир Путин заявил, что приписываемый ему в одном из "расследований" дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я не смотрел этого фильма, просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видео-подборки, которые мне помощники принесли, - сказал он на онлайн-встрече со студентами вузов. - Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!".

Глава государства считает, что слухами о его "дворце" в Геленджике россиянам пытались "промыть мозги".