Путин заявил, что пик коронавируса в России пройден

Согласно данным специалистов пик распространения коронавируса в России пройден.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным", - заявил глава государства на встрече в режиме видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8 915, до 362 342.