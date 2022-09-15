Путин: Завершается работа над новым договором РФ и Ирана о стратегическом партнерстве

Россия и Иран завершают подготовку договора, который переведет их отношения на уровень стратегического партнерства.

Россия и Иран завершают подготовку договора, который переведет их отношения на уровень стратегического партнерства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин сегодня на встрече с иранским коллегой Ибрахимом Раиси на полях саммита ШОС.

Он также отметил, что позиции Москвы и Тегерана близки или совпадают по многим международным вопросам, обратил внимание на рост товарооборота между двумя странами и подчеркнул, что в двустороннем плане сотрудничество развивается позитивно.

"Отношения между Россией и Ираном развиваются по всем векторам, которые были сложены за многие предыдущие годы", - сказал Путин.