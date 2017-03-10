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    Путин: Запрет на наем рабочих из Турции будет снят в ближайшее время

    Сроки снятия запрета российский лидер назвал чисто техническими

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Запрет на наем рабочих из Турции будет снят в ближайшее время. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета сотрудничества высшего уровня РФ и Турции.

    "Этот запрет будет снят, это произойдет в самое ближайшее время", - сказал В.Путин.

    В.Путин добавил, что Эрдоган поднимал этот вопрос на сегодняшних переговорах. Сроки снятия запрета российский лидер назвал "чисто техническими" и подчеркнул, что ограничение будет снято оперативно по окончании сегодняшних переговоров.

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