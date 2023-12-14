О нас

Путин: Запас прочности российской экономики достаточный

Путин: Запас прочности российской экономики достаточный Запас прочности экономики России достаточный, чтобы уверенно себя чувствовать и идти вперед.
В регионе
14 декабря 2023 г. 13:21
Путин: Запас прочности российской экономики достаточный

Запас прочности экономики России достаточный, чтобы уверенно себя чувствовать и идти вперед.

Как сообщает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе "Прямой линии" с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами.

По словам Путина, рост ВВП РФ к концу года ожидается в 3,5%, что является хорошим показателем.

При этом инфляция в России к концу года может ускориться до 8%, но Центробанк и правительство принимают меры, чтобы вернуть ее к целевым показателям.

Президент РФ также отметил, что уровень безработицы в стране составил 2,9%.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Скончался депутат Великого национального собрания Турции
Скончался депутат Великого национального собрания Турции
14 декабря 2023 г. 14:25
Замглавы аппарата премьера Армении опроверг слухи об ожидаемой отставке Пашиняна
Замглавы аппарата премьера Армении опроверг слухи об ожидаемой отставке Пашиняна
14 декабря 2023 г. 14:24
Названо имя первого турецкого космонавта
Названо имя первого турецкого космонавта
14 декабря 2023 г. 14:17
В Армении изъяли земельные участки у экс-главы охраны третьего президента страны
В Армении изъяли земельные участки у экс-главы охраны третьего президента страны
14 декабря 2023 г. 13:44
Президент РФ: Никакой мобилизации сейчас не требуется
Президент РФ: Никакой мобилизации сейчас не требуется
14 декабря 2023 г. 13:30
Путин: Главная задача - укрепление суверенитета России
Путин: Главная задача - укрепление суверенитета России
14 декабря 2023 г. 13:16
Минздрав Армении: Переданные Азербайджаном военные не нуждаются в дополнительном медосмотре
Минздрав Армении: Переданные Азербайджаном военные не нуждаются в дополнительном медосмотре
14 декабря 2023 г. 13:09
Организатор хищения 153 млн рублей у ФСБ РФ скрылся от следствия
Организатор хищения 153 млн рублей у ФСБ РФ скрылся от следствия
14 декабря 2023 г. 06:07
Госдолг Армении превысил 11 млрд долларов
Госдолг Армении превысил 11 млрд долларов
14 декабря 2023 г. 02:57
Жители Махачкалы перекрыли центральные проспекты из-за отсутствия электричества
Жители Махачкалы перекрыли центральные проспекты из-за отсутствия электричества
14 декабря 2023 г. 00:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi