Путин: Запас прочности российской экономики достаточный

Запас прочности экономики России достаточный, чтобы уверенно себя чувствовать и идти вперед.

Запас прочности экономики России достаточный, чтобы уверенно себя чувствовать и идти вперед.

Как сообщает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе "Прямой линии" с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами.

По словам Путина, рост ВВП РФ к концу года ожидается в 3,5%, что является хорошим показателем.

При этом инфляция в России к концу года может ускориться до 8%, но Центробанк и правительство принимают меры, чтобы вернуть ее к целевым показателям.

Президент РФ также отметил, что уровень безработицы в стране составил 2,9%.