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Путин: Западу не удалось расшатать финансово-экономическую ситуацию в России

Путин: Западу не удалось расшатать финансово-экономическую ситуацию в России Западу не удалось расшатать финансово-экономическую ситуацию в России.
В регионе
18 апреля 2022 г. 16:41
Путин: Западу не удалось расшатать финансово-экономическую ситуацию в России

Западу не удалось расшатать финансово-экономическую ситуацию в России.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Мы можем уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась. Стратегия экономического блицкрига не удалась", заявил Путин.

Российский лидер отметил, что санкции не прошли даром и для самих инициаторов, подчеркнув , что в США и странах Европы наблюдается рост инфляции , безработицы и ухудшение экономической динамики.

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