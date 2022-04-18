Путин: Западу не удалось расшатать финансово-экономическую ситуацию в России

Западу не удалось расшатать финансово-экономическую ситуацию в России.
Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Мы можем уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась. Стратегия экономического блицкрига не удалась", заявил Путин.
Российский лидер отметил, что санкции не прошли даром и для самих инициаторов, подчеркнув , что в США и странах Европы наблюдается рост инфляции , безработицы и ухудшение экономической динамики.