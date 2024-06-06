Путин: Запад помешал заключению мирного договора России и Украины весной 2022 года

Запад помешал заключению мирного договора России и Украины весной 2022 года, иначе конфликт был бы закончен в конце того года.

Запад помешал заключению мирного договора России и Украины весной 2022 года, иначе конфликт был бы закончен в конце того года.

Как передает Report , об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.

"То, что господин Джонсон (бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - ред.) приехал и сделал это не только по собственной инициативе, но и, уверен, при поддержке администрации США, в этом у меня сомнений нет никаких", - сказал Путин, говоря о сорванном переговорном процессе.

По его словам, стамбульский договор был парафирован украинской стороной, а значит - он ее устраивал.

"Украинская сторона, ее официальные лица публично заявили о том, что если бы они подписали этот договор окончательно, то война прекратилась бы еще в конце 2022 года. Это не мы сказали, это сказали украинские официальные лица в Киеве, публично", - указал президент РФ.