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Путин: Запад помешал заключению мирного договора России и Украины весной 2022 года

Путин: Запад помешал заключению мирного договора России и Украины весной 2022 года Запад помешал заключению мирного договора России и Украины весной 2022 года, иначе конфликт был бы закончен в конце того года.
В регионе
6 июня 2024 г. 05:44
Путин: Запад помешал заключению мирного договора России и Украины весной 2022 года

Запад помешал заключению мирного договора России и Украины весной 2022 года, иначе конфликт был бы закончен в конце того года.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.

"То, что господин Джонсон (бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - ред.) приехал и сделал это не только по собственной инициативе, но и, уверен, при поддержке администрации США, в этом у меня сомнений нет никаких", - сказал Путин, говоря о сорванном переговорном процессе.

По его словам, стамбульский договор был парафирован украинской стороной, а значит - он ее устраивал.

"Украинская сторона, ее официальные лица публично заявили о том, что если бы они подписали этот договор окончательно, то война прекратилась бы еще в конце 2022 года. Это не мы сказали, это сказали украинские официальные лица в Киеве, публично", - указал президент РФ.

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Версия на азербайджанском языке Putin: Qərb 2022-ci ilin yazında Rusiya ilə Ukrayna arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasına mane oldu

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