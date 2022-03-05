Путин: Закрытие неба над Украиной будет иметь колоссальные последствия

"Закрытие неба над Украиной будет иметь колоссальные последствия не только для РФ, но и Европы, понимание этого есть".

"Закрытие неба над Украиной будет иметь колоссальные последствия не только для РФ, но и Европы, понимание этого есть".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Реализация этого требования закрыть небо сопряжена с колоссальными и катастрофическими последствиями не только для Европы, но и для всего мира. Я думаю, что понимание этого у тех, кто там на той стороне что-то воркует, есть", - сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.