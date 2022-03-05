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Путин: Закрытие неба над Украиной будет иметь колоссальные последствия

Путин: Закрытие неба над Украиной будет иметь колоссальные последствия "Закрытие неба над Украиной будет иметь колоссальные последствия не только для РФ, но и Европы, понимание этого есть".
В регионе
5 марта 2022 г. 18:29
Путин: Закрытие неба над Украиной будет иметь колоссальные последствия
Владимир Путин

"Закрытие неба над Украиной будет иметь колоссальные последствия не только для РФ, но и Европы, понимание этого есть".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Реализация этого требования закрыть небо сопряжена с колоссальными и катастрофическими последствиями не только для Европы, но и для всего мира. Я думаю, что понимание этого у тех, кто там на той стороне что-то воркует, есть", - сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

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Версия на азербайджанском языке Putin: "Ukraynanın hava məkanının uçuşa bağlanmasına münaqişədə iştirak kimi baxacağıq"

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