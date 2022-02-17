Путин: Законопослушные мигранты должны без проблем оформлять свои документы

В России законопослушные мигранты должны без проблем оформлять свои документы.

В России законопослушные мигранты должны без проблем оформлять свои документы.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на итоговой коллегии МВД.

"Мы рады всем, кто приезжает учиться, работать и жить в Россию. Все мигранты, которые соблюдают законы России и с уважением относится к нашей культуре и традициям должны иметь возможность свободно и без бюрократических проволочек оформлять все необходимые документы", - заявил В. Путин.

При этом, по его словам, по отношению к нелегальным мигрантам и деятельности преступных группировок должны быть приняты жесткие меры наказания.