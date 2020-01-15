Путин: Ядерные державы должны сделать мир безопаснее

Пять ядерных держав должны приложить все усилия для сохранения мир и безопасности.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего послания к Федеральному собранию.

Российский президент отметил напряженную ситуацию на Ближнем Востоке.

«Необходимо проявить политическую волю и мужество. В установлении стабильности в мире важна роль ООН. Пять ядерных держав должны сделать все для мира и безопасности», - заявил В.Путин.

Он добавил, что Россия открыта к диалогу в данном контексте.

Говоря о политике России в вопросе продажи вооружений глава государства указал, что Москва «не будет никому ничего навязывать, никого не собирается догонять и в сфере вооружений, где догонять ее придется другим».