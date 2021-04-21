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Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ В нем президент РФ традиционно излагает основные направления внутренней и внешней политики государства
В регионе
21 апреля 2021 г. 13:00
Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин оглашает ежегодное послание Федеральному собранию. В нем он традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и основные направления внутренней и внешней политики государства.

Как сообщает российское бюро Report, президент РФ выступает с посланием в Центральном выставочном зале "Манеж".

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2021 году обращение к парламенту "так или иначе будет постковидным".

В условиях распространения коронавирусной инфекции были введены ограничительные меры. Журналистам на протяжении всей церемонии необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Еще одна необходимая мера - наличие нескольких отрицательных тестов на коронавирус.

Для освещение мероприятия в этом году аккредитованы 435 журналистов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPutin Rusiya Federal Məclisi qarşısında illik müraciətlə çıxış edir
Версия на английском языке Putin addressing Russian Federal Assembly with annual message

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