Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

В нем президент РФ традиционно излагает основные направления внутренней и внешней политики государства

Президент России Владимир Путин оглашает ежегодное послание Федеральному собранию. В нем он традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и основные направления внутренней и внешней политики государства.

Как сообщает российское бюро Report, президент РФ выступает с посланием в Центральном выставочном зале "Манеж".

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2021 году обращение к парламенту "так или иначе будет постковидным".

В условиях распространения коронавирусной инфекции были введены ограничительные меры. Журналистам на протяжении всей церемонии необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Еще одна необходимая мера - наличие нескольких отрицательных тестов на коронавирус.

Для освещение мероприятия в этом году аккредитованы 435 журналистов.