Путин высоко оценивает итог переговоров в Эр-Рияде

Президент России Владимир Путин сообщил, что высоко оценивает итог переговоров в Эр-Рияде.

Атмосфера переговоров в Эр-Рияде была доброжелательной, их итоги можно оценить высоко.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин.

Президент РФ сказал, что получил доклад о российско-американских переговорах в Эр-Рияде. "Мне доложили, [переговоры] я оцениваю высоко, результат есть", - сказал В. Путин, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

По его словам, посредники в диалоге между РФ и США не нужны.

Путин также напомнил, что РФ и США еще предстоит решить вопрос с истекающим Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ 3), срок которого истекает через год.

"У нас, например, есть такой вопрос, как продление СНВ-3. Все подзабыли, наверное. Я напомню, что ровно через год, в феврале, заканчивается действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений", - сказал он.

Говоря о возобновлении работы посольств, президент РФ отметил, что выдворение дипломатов РФ и США ни к чему хорошему не приводит, теперь работа диппредставительств будет возобновляться.

"Мы договорились в нормальном режиме возобновить работу дипломатических ведомств. Постоянное выдворение дипломатов из Вашингтона и из Москвы ни к чему хорошему не приводит. У нас, если так дело дальше пойдет, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы, чей труд тоже, безусловно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства", - сказал Путин.