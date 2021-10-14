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Путин высказался по вопросу преемника

Путин высказался по вопросу преемника Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о преемнике и возможном участии в выборах, напомнил, что Конституция позволяет ему баллотироваться на следующий срок, отметив при этом, что никаких решений на этот счет пока не принято, а разговоры на эту
В регионе
14 октября 2021 г. 04:21
Путин высказался по вопросу преемника
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о преемнике и возможном участии в выборах, напомнил, что Конституция позволяет ему баллотироваться на следующий срок, отметив при этом, что никаких решений на этот счет пока не принято, а разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию.

Как передает Report, об этом сказал Путин в интервью CNBC.

"Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято", - отметил Путин.

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Версия на азербайджанском языке Putin: “Varis haqqında danışıqlar vəziyyətin sabitliyini pozur”

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