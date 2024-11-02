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Путин выразил Вучичу соболезнования после обрушения на вокзале в Сербии

Путин выразил Вучичу соболезнования после обрушения на вокзале в Сербии Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сербии Александру Вучичу в связи с обрушением на вокзале города Нови-Сад.
В регионе
2 ноября 2024 г. 13:30
Путин выразил Вучичу соболезнования после обрушения на вокзале в Сербии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сербии Александру Вучичу в связи с обрушением на вокзале города Нови-Сад.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Кремля.

"Россияне в полной мере разделяют скорбь братского народа Сербии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в послании.

Напомним, накануне в результате обрушения бетонного козырька здания вокзала в Нови-Саде погибли 14 человек. Местные СМИ отмечают, что поисково-спасательные операции на месте инцидента завершились.

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