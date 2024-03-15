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Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта

Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера театра и кино, режиссера, бывшего худрука Театра сатиры Александра Ширвиндта.
В регионе
15 марта 2024 г. 23:25
Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера театра и кино, режиссера, бывшего худрука Театра сатиры Александра Ширвиндта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков рассказал, что президент направит телеграмму соболезнований его родным и близким.

О смерти актера в больнице сообщил ранее актер Сергей Газаров.

Ширвиндту было 89 лет. Он известен ролями в фильмах "Ирония судьбы" и "Вокзал для двоих". Активно работал на эстраде как режиссер и конферансье. В 2000–2021 годах он являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

До этого актер Александр Воеводин рассказал, что провел всю жизнь рядом с Александром Ширвиндтом. Он также сообщил, что в последнее время режиссер плохо себя чувствовал.

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Версия на азербайджанском языке Putin Aleksandr Şirvindtin ailəsinə və yaxınlarına başsağlığı verib

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