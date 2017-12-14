Путин: Выход США из СНВ-III нарушит международную стабильность

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Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Россия не намерена выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), предусматривающий запрет производства и развертывания баллистических и крылатых ракет.

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на 13-ой ежегодной пресс-конференции в Москве.

"Мы сами выходить никуда ниоткуда не собираемся", - заявил В. Путин.

Коснувшись темы выхода США из соглашения СНВ-III (Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) он подчеркнул, что подобные разговоры уже идут в США.

"Мы слышим в Соединенных Штатах, что это уже вроде бы как им невыгодно и ненужно. Такие разговоры идут. Если это произойдет, если США в очередной раз в одностороннем порядке выйдут из него, то это будет очень плохо с точки зрения сохранения международной стабильности и безопасности", - сказал глава российского государства.

Коснувшись темы военных расходов глава российского государства указал, что "Россия может обеспечивать свою безопасность, не втягиваясь в гонку вооружений".

"На следующий год у нас предусмотрены военные расходы на закупки - 1,4 трлн рублей и 1,4 трлн на задержание, то есть 2,8 трлн рублей. Это примерно 2,8% ВВП. Это примерно 46 млрд долларов. В США сейчас уже подписан закон о военных расходах в 700 млрд долларов. Почувствуйте разницу", - добавил В. Путин.