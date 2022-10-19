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Путин ввел военное положение в аннексированных Россией территориях Украины

Путин ввел военное положение в аннексированных Россией территориях Украины Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в четырех новых "регионах" страны вводится военное положение. Соответствующий документ опубликован.
В регионе
19 октября 2022 г. 16:15
Путин ввел военное положение в аннексированных Россией территориях Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в четырех аннексированных ранее регионах Украины вводится военное положение. Соответствующий документ опубликован.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в среду на заседании Совета безопасности, которое провел в режиме видеоконференции.

Речь идет о так называемых "новых территориях - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях", аннексированных украинских территорий, 30 сентября объявленных российскими.

"Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная Дума", - заявил Путин.

Согласно законодательству, президент РФ должен незамедлительно сообщить о введении военного положения Совету Федерации и Госдуме.

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Версия на английском языке Putin imposes martial law in four Russia-annexed regions of Ukraine

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