Путин ввел военное положение в аннексированных Россией территориях Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в четырех новых "регионах" страны вводится военное положение. Соответствующий документ опубликован.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в четырех аннексированных ранее регионах Украины вводится военное положение. Соответствующий документ опубликован.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в среду на заседании Совета безопасности, которое провел в режиме видеоконференции.

Речь идет о так называемых "новых территориях - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях", аннексированных украинских территорий, 30 сентября объявленных российскими.

"Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная Дума", - заявил Путин.

Согласно законодательству, президент РФ должен незамедлительно сообщить о введении военного положения Совету Федерации и Госдуме.