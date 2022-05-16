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Путин: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО вызовет ответную реакцию России

Путин: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО вызовет ответную реакцию России НАТО выходит за рамки своей геополитической политики, старается влиять на политику в других регионах, это требует от нас внимания
В регионе
16 мая 2022 г. 16:34
Путин: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО вызовет ответную реакцию России

НАТО выходит за рамки своей геополитической политики, старается влиять на политику в других регионах, это требует от нас внимания.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.

Говоря о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, Путин отметил, что у России нет проблем с этими государствами, непосредственной угрозы в расширении за счет этих стран для России не создается.

При этом, по мнению российского лидера, расширение военной инфраструктуры на данной территории вызовет со стороны России ответную реакцию: "И какой она будет - мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые будут создаваться".

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Версия на азербайджанском языке Putin: “Finlandiya və İsveçin NATO-ya qoşulması Rusiyanın cavab reaksiyasına səbəb olacaq”

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