Путин встретится с руководителями спецслужб стран СНГ

Президент России Владимир Путин встретится сегодня с главами спецслужб стран СНГ.

Президент России Владимир Путин встретится сегодня с главами спецслужб стран СНГ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Беседа пройдет в формате видеоконференции. На встрече будут присутствовать директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и главы делегаций из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Руководители спецслужб прибудут в Москву для участия в XVII заседании совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников Содружества. Оно посвящено вопросам взаимодействия спецслужб СНГ в области обеспечения безопасности и стабильности.