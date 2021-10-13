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Путин встретится с руководителями спецслужб стран СНГ

Путин встретится с руководителями спецслужб стран СНГ Президент России Владимир Путин встретится сегодня с главами спецслужб стран СНГ.
В регионе
13 октября 2021 г. 08:01
Путин встретится с руководителями спецслужб стран СНГ
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин встретится сегодня с главами спецслужб стран СНГ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Беседа пройдет в формате видеоконференции. На встрече будут присутствовать директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и главы делегаций из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Руководители спецслужб прибудут в Москву для участия в XVII заседании совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников Содружества. Оно посвящено вопросам взаимодействия спецслужб СНГ в области обеспечения безопасности и стабильности.

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