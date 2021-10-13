Путин встретится с руководителями спецслужб стран СНГ

Президент России Владимир Путин встретится сегодня с главами спецслужб стран СНГ.
Беседа пройдет в формате видеоконференции. На встрече будут присутствовать директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и главы делегаций из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Руководители спецслужб прибудут в Москву для участия в XVII заседании совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников Содружества. Оно посвящено вопросам взаимодействия спецслужб СНГ в области обеспечения безопасности и стабильности.