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    ​Путин встретится с руководителями нефтяных компаний России

    В ходе встречи будет обсуждаться ситуация на мировом рынке нефти

    Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин встретится с руководителями крупнейших нефтяных компаний России.

    Как передает Report, об этом пишет газета "Ведомости".

    "Такая встреча готовится", – цитирует газета пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который отказался назвать дату встречи.

    Источники "Ведомостей" — федеральный чиновник и приглашенный на встречу человек — сообщили, что конкретной повестки встречи нет. Но в ходе нее, вероятно, будет обсуждаться ситуация на мировом рынке нефти и то, как компании могут приспособиться к низким ценам, поднимется тема налогообложения отрасли. Кроме того, участники могут также обсудить замораживание добычи нефти в случае договоренностей с ОПЕК, сказал сотрудник одной из нефтяных компаний.

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