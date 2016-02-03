Путин встретится с Киссинджером

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин встретится cегодня с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что политиков связывают давние дружеские отношения.

"Сегодня состоится беседа, продолжение давнего дружеского диалога президента Путина с Генри Киссинджером, который будет в Москве. Вы знаете, Путина и Киссинджера связывают давние отношения, они постоянно общаются, используют возможность поговорить. Путин очень дорожит такой возможностью в плане обсуждения текущих вопросов мировой политики, обмена мнениями о перспективах развития ситуации в дальнейшем", — сообщил Песков.