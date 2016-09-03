Путин встретится с Эрдоганом в китайском Ханчжоу, где пройдет саммит G20

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин планирует встретиться президентом Турции Тайипом Эрдоганом в китайском Ханчжоу, где пройдет саммит G20.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По данным, эта встреча станет второй после охлаждения отношений между странами. Первая личная встреча после решения о возобновлении диалога состоялась 9 августа в Петербурге.

Как рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков, Путин и Эрдоган планируют, прежде всего, обсудить ход выполнения решений по поэтапному восстановлению российско-турецкого сотрудничества. Москва ввела в отношении Анкары ряд экономических ограничений после ЧП с российским самолетом.

Кроме того, запланировано обсуждение перспектив реализации совместных стратегических проектов. Это касается строительства первой турецкой АЭС "Аккую", которая оказалась под вопросом после осложнений в отношениях, и сооружения газопровода по дну Черного моря "Турецкий поток".