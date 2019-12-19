 Наверх

Путин: Все вопросы территориальной целостности решены

Путин: Все вопросы территориальной целостности решены

Я не знаю, что даст правовая оценка действий  Михаила Горбачева с точки зрения территориальной целостности.

Как сообщает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил, отвечая на вопрос белорусского журналиста о необходимости правовой оценки событий 1991-го года  и развала СССР в ходе 15-ой ежегодной большой пресс-конференции.

"Я не знаю, что это даст с точки зрения территориальной целостности. Там все вопросы решены, все документы подписаны. Чем поможет правовая оценка их действий, я не очень понимаю",- сказал он.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!