Путин: Все вопросы территориальной целостности решены

Я не знаю, что даст правовая оценка действий Михаила Горбачева с точки зрения территориальной целостности.

Как сообщает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил, отвечая на вопрос белорусского журналиста о необходимости правовой оценки событий 1991-го года и развала СССР в ходе 15-ой ежегодной большой пресс-конференции.

"Я не знаю, что это даст с точки зрения территориальной целостности. Там все вопросы решены, все документы подписаны. Чем поможет правовая оценка их действий, я не очень понимаю",- сказал он.