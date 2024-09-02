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Путин впервые за 10 лет посетил Республику Тыва

Путин впервые за 10 лет посетил Республику Тыва Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Республики Тыва Кызыл.
В регионе
2 сентября 2024 г. 04:26
Путин впервые за 10 лет посетил Республику Тыва

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Республики Тыва Кызыл.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, глава государства посещает регион впервые за 10 лет.

В планах президента осмотр открывающейся в понедельник школы №20 имени Героев Отечества, где он проведет открытый урок "Разговор о важном". Также российский лидер проведет совещание по развитию Тувы и встретится с главой республики Владиславом Ховалыгом.

Путин планирует также посетить открытое 10 лет назад Кызыльское президентское кадетское училище и первый построенный в новейшей истории России буддистский монастырь "Тубтен Шедруб Линг".

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Версия на азербайджанском языке Putin son 10 ildə ilk dəfə Tıva Respublikasına səfər edir

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