Путин впервые за 10 лет посетил Республику Тыва

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Республики Тыва Кызыл.
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В планах президента осмотр открывающейся в понедельник школы №20 имени Героев Отечества, где он проведет открытый урок "Разговор о важном". Также российский лидер проведет совещание по развитию Тувы и встретится с главой республики Владиславом Ховалыгом.
Путин планирует также посетить открытое 10 лет назад Кызыльское президентское кадетское училище и первый построенный в новейшей истории России буддистский монастырь "Тубтен Шедруб Линг".