Путин впервые за 10 лет посетил Республику Тыва

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Республики Тыва Кызыл.

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Республики Тыва Кызыл.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, глава государства посещает регион впервые за 10 лет.

В планах президента осмотр открывающейся в понедельник школы №20 имени Героев Отечества, где он проведет открытый урок "Разговор о важном". Также российский лидер проведет совещание по развитию Тувы и встретится с главой республики Владиславом Ховалыгом.

Путин планирует также посетить открытое 10 лет назад Кызыльское президентское кадетское училище и первый построенный в новейшей истории России буддистский монастырь "Тубтен Шедруб Линг".