​Путин: Война США с Ираном станет катастрофой для региона

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Война США с Ираном приведет к всплеску насилия и оттоку беженцев из региона.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии, комментируя возможность возникновения военного конфликта США с Ираном

"Мы не знаем, не хотелось бы, конечно (войны США с Ираном - ред.). Но в Соединенных Штатах заявляют, что не исключают и применения вооруженной силы. Хочу сразу сказать, что это было бы катастрофой для региона, как минимум, потому что это привело бы к всплеску насилия и, может быть, к увеличению количества беженцев из региона. Но, думаю, что для тех, кто предпринял попытки подобного рода, это имело бы возможные печальные последствия, потому что трудно просчитать то, что наступит после применения военной силы", - заявил В.Путин.

В.Путин указал, что Иран полностью выполняет договоренности с МАГАТЭ, ничего при этом не нарушая. "Применение к Ирану каких-то санкций мы считаем необоснованным", - сказал президент.