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Путин вошел в список кандидатов на Нобелевскую премию мира

Путин вошел в список кандидатов на Нобелевскую премию мира Нобелевский комитет включил президента России Владимира Путина в список кандидатов на Нобелевскую премию мира-2021, предварительное число номинированных - 286 человек.
В регионе
13 мая 2021 г. 16:00
Путин вошел в список кандидатов на Нобелевскую премию мира

Нобелевский комитет включил президента России Владимира Путина в список кандидатов на Нобелевскую премию мира-2021, предварительное число номинированных - 286 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил РИА Новости академик, писатель Сергей Комков, выдвинувший Путина на премию.

Ранее сообщалось, что заявка на выдвижение Путина на премию мира поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября, автором заявки стал академик, писатель Сергей Комков.

"Получил, ответили, что "Ваш кандидат включен в список" и общее количество номинированных в этом году еще уточняется, но предварительное количество номинированных 286 человек", - сказал Комков.

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