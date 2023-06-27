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Путин: Военные и правоохранители России фактически остановили гражданскую войну

Путин: Военные и правоохранители России фактически остановили гражданскую войну Военнослужащие РФ и сотрудники силовых ведомств в момент попытки вооруженного мятежа предприняли усилия для защиты безопасности людей и фактически уберегли страну от гражданской войны.
В регионе
27 июня 2023 г. 14:39
Путин: Военные и правоохранители России фактически остановили гражданскую войну

Военнослужащие РФ и сотрудники силовых ведомств в момент попытки вооруженного мятежа предприняли усилия для защиты безопасности людей и фактически уберегли страну от гражданской войны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Во вторник отличившиеся в ходе последних событий военнослужащие и бойцы принимают участие в торжественной церемонии в Кремле.

"Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну", - сказал президент РФ.

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Версия на английском языке Putin: Russia's military and law enforcement officers 'actually stopped the civil war'
Версия на азербайджанском языке Putin "Vaqner"in qiyamını vətəndaş müharibəsi kimi qiymətləndirib

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