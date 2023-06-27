Путин: Военные и правоохранители России фактически остановили гражданскую войну

Военнослужащие РФ и сотрудники силовых ведомств в момент попытки вооруженного мятежа предприняли усилия для защиты безопасности людей и фактически уберегли страну от гражданской войны.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Во вторник отличившиеся в ходе последних событий военнослужащие и бойцы принимают участие в торжественной церемонии в Кремле.
"Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну", - сказал президент РФ.