Путин внес законопроект о гражданстве в Госдуму

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации".

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации".

Как передает Report, текст опубликован в электронной базе нижней палаты Парламента.

"Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства Российской Федерации лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества", — отмечено в пояснительной записке.

В документе выделены ключевые требования для получения гражданства: знание русского языка, истории России и основ законодательства, а также обязательство соблюдать конституцию и отсутствие угрозы для безопасности страны.

Подчеркнуто, что в законопроекте предусматривается сокращение количества требований к более 20 категориям лиц при получении гражданства. В частности, это относится к гражданам бывшего СССР и их детям, лицам с близкими родственниками-гражданами РФ; лицам, родившимся на территории РСФСР до 06.02.1992 или проходившим службу в армии до этой даты [в частях под юрисдикцией РФ на территории других государств] и так далее.