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    Путин внес в Госдуму соглашение с Арменией о создании объединенной ПВО на Кавказе

    26 сентября это соглашение одобрило правительство России

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Арменией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    26 сентября правительство России одобрило соглашение с Арменией о создании объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе, 30 июня это соглашение было ратифицировано парламентом Армении.

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