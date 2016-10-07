Путин внес в Госдуму соглашение с Арменией о создании объединенной ПВО на Кавказе

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Арменией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности, передает Report со ссылкой на ТАСС.

26 сентября правительство России одобрило соглашение с Арменией о создании объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе, 30 июня это соглашение было ратифицировано парламентом Армении.