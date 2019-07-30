 Наверх

Путин внес в Госдуму на ратификацию конвенцию о статусе Каспийского моря

Путин внес в Госдуму на ратификацию конвенцию о статусе Каспийского мо

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из электронной базы данных Госдумы.

"Конвенция содержит положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и касающиеся других вопросов сотрудничества прибрежных государств", - говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.

Отмечается также, что в соответствии с Конвенцией к основным принципам деятельности ее сторон на Каспийском море, в частности, относится неприсутствие на нем вооруженных сил, не принадлежащих сторонам.

Конвенция была подписана в городе Актау 12 августа 2018 года.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!