​Путин выступает c посланием Федеральному собранию

В Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве проходит выступление президента Российской Федерации Владимира Путина перед Федеральным собранием.
Как передаёт российское бюро Report, на мероприятии собрались члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации.
Освещать послание аккредитовалось около 900 российских и зарубежных журналистов.
Впервые такое мероприятие пройдет в середине января. Как сказал сам президент Путин Федеральному собранию, "времени на раскачку нет".
В прошлый раз Владимир Путин выступал с посланием 20 февраля в Гостином дворе.
İqbal RüstəmovАвтор новости