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Путин выступает c посланием Федеральному собранию

​Путин выступает c посланием Федеральному собранию
© Report

В Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве проходит выступление  президента Российской Федерации Владимира Путина перед Федеральным собранием.

Как передаёт российское бюро Report, на мероприятии собрались члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации.

Освещать послание аккредитовалось около 900 российских и зарубежных журналистов.

Впервые такое мероприятие пройдет в середине января. Как сказал сам президент Путин Федеральному собранию, "времени на раскачку нет".

В прошлый раз Владимир Путин выступал с посланием 20 февраля в Гостином дворе.

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