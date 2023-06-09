Путин в Сочи проведет встречу с Пашиняном

Президент России Владимир Путин сегодня в Сочи проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Президент России Владимир Путин сегодня в Сочи проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он рассказал, что рабочий день президента 9 июня проходит в Сочи. "Путин проведет отдельную рабочую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - анонсировал представитель Кремля.

Предыдущий раз Пашинян и Путин встречались на полях состоявшегося 25 мая в Москве саммита Евразийского экономического союза.