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Путин в Сочи проведет встречу с Пашиняном

Путин в Сочи проведет встречу с Пашиняном Президент России Владимир Путин сегодня в Сочи проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
В регионе
9 июня 2023 г. 12:49
Путин в Сочи проведет встречу с Пашиняном

Президент России Владимир Путин сегодня в Сочи проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он рассказал, что рабочий день президента 9 июня проходит в Сочи. "Путин проведет отдельную рабочую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - анонсировал представитель Кремля.

Предыдущий раз Пашинян и Путин встречались на полях состоявшегося 25 мая в Москве саммита Евразийского экономического союза.

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Версия на английском языке Putin to meet Pashinyan in Sochi

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