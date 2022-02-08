О нас
Report Georgia
Аудио новости

Путин: В случае военного конфликта между Россией и НАТО победителей не будет

Путин: В случае военного конфликта между Россией и НАТО победителей не будет Если Украина будет в НАТО и нападет на Крым, то случится конфликт России с альянсом.
В регионе
8 февраля 2022 г. 03:26
Путин: В случае военного конфликта между Россией и НАТО победителей не будет

Если Украина будет в НАТО и нападет на Крым, то случится конфликт России с альянсом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"…В доктринальных документах Украины прописано, что Россия - противник, и что возможно возвращение Крыма военным путем, - представьте, что Украина - член НАТО…, значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!" - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что обеспокоенность РФ "продиктована и вопросами, связанными с общеевропейской безопасностью".

Киевские власти уже дважды пытались решить проблему Донбасса силовым путем, не исключен и новый, третий раз, заявил Путин.

Россия в течение 30 лет призывала НАТО не предпринимать определенные действия, однако все ее предложения и озабоченности игнорировались, заявил президент.

"Мы 30 лет уже уговариваем не делать одного, второго, третьего, но просто полное игнорирование наших озабоченностей, требований, предложений", - сказал российский лидер.

Президент РФ считает, что в случае военного конфликта между Россией и НАТО победителей не будет.

"Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы и вы меня услышали в конце концов и донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете: вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны будут автоматически втянуты в военный конфликт с Россией?" - сказал он.

Российский лидер отметил, что потенциал НАТО и России несопоставим. "Мы понимаем (это). Но также понимаем, что Россия - одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам... даже многих опережает. Победителей не будет", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Putin: “Rusiya ilə NATO arasında hərbi münaqişə baş verərsə, qaliblər olmayacaq”

Экслюзивные новости

Рашад Набиев: Будут организованы автобусные рейсы и на другие освобожденные территории
Рашад Набиев: Будут организованы автобусные рейсы и на другие освобожденные территории
7 февраля 2022 г. 17:40
В ВОЗ призвали уделять приоритетное внимание исследованию стелс-омикрона
В ВОЗ призвали уделять приоритетное внимание исследованию "стелс-омикрона"
7 февраля 2022 г. 16:37
НПЗ в Баку остановят на ремонт более чем на полтора месяца
НПЗ в Баку остановят на ремонт более чем на полтора месяца
7 февраля 2022 г. 15:48
Украинские депутаты предложили присвоить офицеру-азербайджанцу звание героя
Украинские депутаты предложили присвоить офицеру-азербайджанцу звание героя
7 февраля 2022 г. 11:38
Комиссар ЕС: Консультативный совет ЮГК позволяет обсудить увеличение поставок газа в Европу
Комиссар ЕС: Консультативный совет ЮГК позволяет обсудить увеличение поставок газа в Европу
5 февраля 2022 г. 13:00
Министр: Румынские компании заинтересованы в более значительном присутствии на азербайджанском рынке
Министр: Румынские компании заинтересованы в более значительном присутствии на азербайджанском рынке
5 февраля 2022 г. 12:32
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
Masdar назвал дату завершения строительства солнечной электростанции в Аляте
Masdar назвал дату завершения строительства солнечной электростанции в Аляте
5 февраля 2022 г. 11:17
Masdar заинтересована в расширении своего присутствия в Азербайджане
Masdar заинтересована в расширении своего присутствия в Азербайджане
5 февраля 2022 г. 10:42
Госкомитет прокомментировал поправки в закон О свободе вероисповедания
Госкомитет прокомментировал поправки в закон "О свободе вероисповедания"
4 февраля 2022 г. 18:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi