Путин: В случае военного конфликта между Россией и НАТО победителей не будет

Если Украина будет в НАТО и нападет на Крым, то случится конфликт России с альянсом.

Если Украина будет в НАТО и нападет на Крым, то случится конфликт России с альянсом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"…В доктринальных документах Украины прописано, что Россия - противник, и что возможно возвращение Крыма военным путем, - представьте, что Украина - член НАТО…, значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!" - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что обеспокоенность РФ "продиктована и вопросами, связанными с общеевропейской безопасностью".

Киевские власти уже дважды пытались решить проблему Донбасса силовым путем, не исключен и новый, третий раз, заявил Путин.

Россия в течение 30 лет призывала НАТО не предпринимать определенные действия, однако все ее предложения и озабоченности игнорировались, заявил президент.

"Мы 30 лет уже уговариваем не делать одного, второго, третьего, но просто полное игнорирование наших озабоченностей, требований, предложений", - сказал российский лидер.

Президент РФ считает, что в случае военного конфликта между Россией и НАТО победителей не будет.

"Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы и вы меня услышали в конце концов и донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете: вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны будут автоматически втянуты в военный конфликт с Россией?" - сказал он.

Российский лидер отметил, что потенциал НАТО и России несопоставим. "Мы понимаем (это). Но также понимаем, что Россия - одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам... даже многих опережает. Победителей не будет", - сказал он.