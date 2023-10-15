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Путин: В случае конфликта Запада с Россией будет "совсем другая война"

Путин: В случае конфликта Запада с Россией будет "совсем другая война" "Горячий" конфликт Запада с Россией, если таковой произойдет - это будет совсем другая война".
В регионе
15 октября 2023 г. 17:40
Путин: В случае конфликта Запада с Россией будет совсем другая война

"Горячий" конфликт Запада с Россией, если таковой произойдет - это будет совсем другая война".

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Так по просьбе журналиста он прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем, в том числе учитывая вариант ядерного противостояния.

"Мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они хотят воевать с Россией, то это же совсем другая война", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что ни один человек в здравом уме не должен допускать возможность войны между ядерными державами.

"Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться. Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира, готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира", - подчеркнул президент РФ.

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Версия на азербайджанском языке Putin: “Qərblə Rusiya arasında müharibə tamamilə fərqli olacaq”

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