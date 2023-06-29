Путин: В России неуважение к Корану является преступлением

Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к этой священной книге в РФ является преступлением.

Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к этой священной книге в РФ является преступлением.

Как передает Report, об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

По его словам, Коран является святыней для мусульман и "для всех других является святыней". Он отметил, что в России знают, что в других странах поступают иначе - не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление.

Путин добавил, что неуважение Корана в РФ является преступлением по Конституции и по 282-й статье Уголовного кодекса РФ.

Он подчеркнул, что в России "всегда будут придерживаться подобных законодательных правил".