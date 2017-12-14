Путин: В России нет остроты национального вопроса

Москва. 14 декабря. REPORT.AZ/ В России нет остроты национального вопроса. Нужно обеспечить людям возможность изучения родного языка. Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции.

Отвечая на вопрос журналистки из Татарстана, президент России отметил, что по поводу национального вопроса никакого давления сверху нет и не будет.

"В России нет остроты национального вопроса. Каждый народ России вправе сам определять формы взаимодействия с другими народами нашей страны. Поэтому пока я президент, никаких объединений, укрупнений регионов не будет", - сказал В. Путин.