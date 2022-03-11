Путин: В переговорах по Украине есть определенные позитивные сдвиги

"Определенные позитивные сдвиги в переговорном процессе с Украиной есть".

"Определенные позитивные сдвиги в переговорном процессе с Украиной есть".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Я безусловно проинформирую вас и о ситуации на украинском направлении и прежде всего о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе. Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны. Я расскажу обо всем этом поподробнее", - заявил Путин сегодня на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.