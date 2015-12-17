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    Владимир ​Путин в одиннадцатый раз представит "годовой отчет" журналистам

    На большую пресс-конференцию аккредитовано рекордное количество журналистов

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин в четверг в одиннадцатый раз соберет журналистов на "большую" пресс-конференцию.

    Как передает Report, "годовой отчет" главы государства пройдет в Центре международной торговли и не ограничен по времени.

    В этом году на "большую" пресс-конференцию аккредитовано рекордное количество журналистов - 1390 представителей СМИ. На первую пресс-конференцию Путина в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов, в 2002 и 2003 годах - свыше 700, в 2004 году - около 750, в 2007 году - 1132, в 2008 году - 1364, в 2013 - 1327, в 2014 - 1259.

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