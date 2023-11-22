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Путин в четверг прилетит в Минск на саммит ОДКБ

Путин в четверг прилетит в Минск на саммит ОДКБ Президент России Владимир Путин 23 ноября посетит столицу Беларуси для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
В регионе
22 ноября 2023 г. 16:57
Путин в четверг прилетит в Минск на саммит ОДКБ

Президент России Владимир Путин 23 ноября посетит столицу Беларуси для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В повестке дня – ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы", - уточнили в пресс-службе.

Сегодня в белорусской столице состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств ОДКБ.

В четверг запланировано проведение мероприятия на высшем уровне, где Александр Лукашенко на правах главы государства, председательствующего в ОДКБ, будет принимать своих коллег в качестве гостей.

Ранее свое участие в минском саммите подтвердили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в мероприятиях организации, о чем сообщил белорусскому лидеру в ходе телефонного разговора на прошлой неделе.

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