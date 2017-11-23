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    Путин: В 2017 году российские вооружения поставлялись в 59 стран мира

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Российское вооружение поставлялось в текущем году в 59 стран мира, взаимодействие в военно-техническом сотрудничестве идет с 80 государствами, портфель заказов не снижается.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по военным вопросам.

    "В 2017 году российские вооружения поставлялись в 59 стран мира, устойчивые контакты в сфере ВТС поддерживаются с 80 государствами и, что крайне важно, портфель заказов на отечественную продукцию военного назначения не снижается", - сказал Путин.

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