Путин: В 2017 году российские вооружения поставлялись в 59 стран мира

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Российское вооружение поставлялось в текущем году в 59 стран мира, взаимодействие в военно-техническом сотрудничестве идет с 80 государствами, портфель заказов не снижается.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по военным вопросам.