Путин уволил одиннадцать генералов МВД, МЧС и СК России

https://report.az/storage/news/158220ac5b2604521c5d6f5db336d38d/47c47a3e-7af3-4692-84ce-96c307604910_292.jpg© Sputnik/ Mikhail Klimentyev
Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин снял с должностей одиннадцать генералов из структур МВД, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), МЧС и Следственного комитета (СК) России.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В указе также содержатся новые назначения.
О причинах кадровых изменений не сообщается.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости