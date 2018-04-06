Путин уволил одиннадцать генералов МВД, МЧС и СК России

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин снял с должностей одиннадцать генералов из структур МВД, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), МЧС и Следственного комитета (СК) России.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В указе также содержатся новые назначения.

О причинах кадровых изменений не сообщается.