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    Путин уволил одиннадцать генералов МВД, МЧС и СК России

    © Sputnik/ Mikhail Klimentyev

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин снял с должностей одиннадцать генералов из структур МВД, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), МЧС и Следственного комитета (СК) России. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

    В указе также содержатся новые назначения. 

    О причинах кадровых изменений не сообщается.

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