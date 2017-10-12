Путин уволил еще одного губернатора

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин уволил Андрея Турчака с поста губернатора Псковской области. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сообщается, что Турчак покинул пост по собственному желанию.

Врио главы региона назначен Михаил Ведерников.

Это уже 11-ая отставка губернатора за последние недели. Первым "по собственному желанию" ушел руководитель Самарской области Николай Меркушкин. 10 октября Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Ивановской области Павла Конькова.