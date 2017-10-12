Путин уволил еще одного губернатора

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин уволил Андрея Турчака с поста губернатора Псковской области. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сообщается, что Турчак покинул пост по собственному желанию.
Врио главы региона назначен Михаил Ведерников.
Это уже 11-ая отставка губернатора за последние недели. Первым "по собственному желанию" ушел руководитель Самарской области Николай Меркушкин. 10 октября Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Ивановской области Павла Конькова.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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