Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом журналиста Голунова

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении генерал-майора полиции Андрея Пучкова - начальника УВД по Западному административному округу Москвы, которое возбудило уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, а также начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее в Москве прошли акции в поддержку корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова.