Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в числе прочих с должности уволен и обвиняемый в мошенничестве генерал-майор МВД Александр Мельников.

Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном в понедельник, 4 ноября, на сайте официального интернет-портала правовой информации.

"Освободить от должности… генерал-майора Мельникова Александра Владимировича, первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации Министерства внутренних дел Российской Федерации", - сказано в документе.

Всего указом главы государства от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре - МВД и один - СК.

Указом главы государства от должности освобожден генерал-лейтенант юстиции, руководитель четвертого следственного управления ГСУ СКР Руслан Ибиев.