Путин утвердил новую морскую доктрину РФ, основными угрозами назвал США и НАТО

Президент РФ Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину. Основными угрозами для России назвал "курс США на доминирование в Мировом океане и рост активности НАТО".

Президент РФ Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину. Основными угрозами для России назвал "курс США на доминирование в Мировом океане и рост активности НАТО".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, среди прочего новая доктрина предусматривает активизацию морской деятельности РФ на архипелагах Шпицберген, Земля Франца Иосифа, Новая Земля и острове Врангеля.

В новой доктрине обозначены "границы и зоны национальных интересов" РФ, прежде всего в Арктике, Черном, Охотском и Беринговом морях.

"Определяющим фактором в отношениях РФ с НАТО является неприемлемость продвижения инфраструктуры Альянса к границам страны", - говорится в новой доктрине РФ.

Кроме того, предполагается "усиление группировок сил Черноморского флота и развитие их инфраструктуры в Крыму, увеличение доли плавающих под флагом России судов и строительство новых портовых комплексов в Балтийском море".

Россия планирует расширить взаимодействие с Ираном, Ираком и Саудовской Аравией, а также военно-морское сотрудничество с Индией.

Во время своего выступления Путин также пригрозил, что в ближайшие месяцы ВС России получат гиперзвуковые комплексы «Циркон».

"Поставка Вооруженным силам РФ новейших гиперзвуковых комплексов "Циркон" начнется в ближайшие месяцы, первым на боевое дежурство с этими ракетами выйдет фрегат "Адмирал Горшков", - сказал Путин.