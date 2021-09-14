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Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с COVID-19

Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с COVID-19 Президент России Владимир Путин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении должен соблюдать режим самоизоляции. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Кремля.
В регионе
14 сентября 2021 г. 13:19
Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с COVID-19
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении должен соблюдать режим самоизоляции. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Там отметили, что об этом он сообщил во время телефонного разговора с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Информации о сроках карантина нет.

Изоляция не влияет на интенсивность работы президента России, просто не будет очных мероприятий, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Накануне В. Путин во время общения с паралимпийцами рассказал, что многие в его окружении болеют коронавирусом. Президент РФ подчеркнул, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему "самому скоро на карантин придется".

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