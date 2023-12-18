Путин упростил прием в гражданство РФ для граждан трех стран

Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство РФ граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство РФ жителей Беларуси, Казахстана и Молдовы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Как следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, дееспособные и достигшие 18-летнего возраста граждане Беларуси смогу подать заявление о приеме в гражданство РФ без учета срока их проживания в России с момента получения вида на жительство, знания русского языка, истории и основ законодательства страны.

Соблюдение установленного срока проживания в стране (пять лет) и знание истории и законодательства России при подаче заявления не будут обязательными и для граждан Казахстана и Молдовы. Однако требование о знании русского языка для них по-прежнему сохраняется.

Таким образом, гражданам Белоруссии вместе с заявлением о приеме в гражданство РФ потребуется предоставить вид на жительство и документ, удостоверяющий их личность. Гражданам Казахстана и Молдовы нужно будет также предъявить сертификат, подтверждающий владение русским языком.