Путин упростил прием в гражданство РФ для граждан трех стран

Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство РФ жителей Беларуси, Казахстана и Молдовы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
Как следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, дееспособные и достигшие 18-летнего возраста граждане Беларуси смогу подать заявление о приеме в гражданство РФ без учета срока их проживания в России с момента получения вида на жительство, знания русского языка, истории и основ законодательства страны.
Соблюдение установленного срока проживания в стране (пять лет) и знание истории и законодательства России при подаче заявления не будут обязательными и для граждан Казахстана и Молдовы. Однако требование о знании русского языка для них по-прежнему сохраняется.
Таким образом, гражданам Белоруссии вместе с заявлением о приеме в гражданство РФ потребуется предоставить вид на жительство и документ, удостоверяющий их личность. Гражданам Казахстана и Молдовы нужно будет также предъявить сертификат, подтверждающий владение русским языком.