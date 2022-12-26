Путин: Углубление взаимодействия в рамках СНГ помогает эффективнее решать задачи

Углубление взаимодействия государств в рамках СНГ помогает эффективнее решать задачи социально-экономического развития государств содружества, а также укреплять региональную безопасность.

Углубление взаимодействия государств в рамках Cодружества независимых государств (СНГ) помогает эффективнее решать задачи социально-экономического развития государств Содружества, а также укреплять региональную безопасность.

Как передает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

По его словам, неформальный саммит СНГ свидетельствует о стремлении стран Содружества и далее выстраивать сотрудничество в духе уважения и партнерства.

Путин отметил, что в рамках саммита предполагается подведение итогов деятельности организации за год, обсуждение перспектив сотрудничества и региональных вопросов.

Президент РФ подчеркнул устойчивый рост товарооборота России со всеми странами СНГ. Так, по его словам, за январь-октябрь он увеличился до 81,5 млрд долларов США. Ожидается, что итогам текущего года он достигнет 100 млрд долларов.