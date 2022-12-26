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Путин: Углубление взаимодействия в рамках СНГ помогает эффективнее решать задачи

Путин: Углубление взаимодействия в рамках СНГ помогает эффективнее решать задачи Углубление взаимодействия государств в рамках СНГ помогает эффективнее решать задачи социально-экономического развития государств содружества, а также укреплять региональную безопасность.
В регионе
26 декабря 2022 г. 17:07
Путин: Углубление взаимодействия в рамках СНГ помогает эффективнее решать задачи

Углубление взаимодействия государств в рамках Cодружества независимых государств (СНГ) помогает эффективнее решать задачи социально-экономического развития государств Содружества, а также укреплять региональную безопасность.

Как передает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

По его словам, неформальный саммит СНГ свидетельствует о стремлении стран Содружества и далее выстраивать сотрудничество в духе уважения и партнерства.

Путин отметил, что в рамках саммита предполагается подведение итогов деятельности организации за год, обсуждение перспектив сотрудничества и региональных вопросов.

Президент РФ подчеркнул устойчивый рост товарооборота России со всеми странами СНГ. Так, по его словам, за январь-октябрь он увеличился до 81,5 млрд долларов США. Ожидается, что итогам текущего года он достигнет 100 млрд долларов.

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Версия на английском языке Putin: Trade turnover between CIS countries nears $81.5B
Версия на азербайджанском языке Putin: "MDB ölkələri arasında ticarət dövriyyəsi 81,5 milyard dollara çatıb"

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