​Путин: Удары по ИГИЛ в Сирии продолжатся

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ До полудня 26 февраля все воюющие в Сирии стороны должны подтвердить приверженность к прекращению огня, однако удары по ИГИЛ продолжатся.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал президент России Владимир Путин.

"США и РФ договорились о прекращении огня в Сирии с 27 февраля. Россия проведет необходимую работу с Дамаском и рассчитывает, что США проведет аналогичные действия с оппозицией", - сказал он.

По его словам, появился шанс положить конец кровопролитию в Сирии.

"Надо обеспечить гуманитарный доступ в Сирию. Россия рассчитывает, что государства региона поддержат алгоритм действий Москвы и Вашингтона по Сирии. Оппозиционеры должны остановить военные действия в Сирии", - добавил Путин.